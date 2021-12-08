Около 70 медиков, посетивших большую рождественскую вечеринку на юге Испании, получили положительный результат на коронавирус. Большинство из 68 инфицированных — врачи и медсестры, работающие в отделении интенсивной терапии больницы Малаги.

Органы здравоохранения заявили, что все они посетили рождественскую вечеринку на прошлой неделе, на которой находились 170 человек, передает BBC.

Отмечается, что все гости имели негативные тесты на антиген к празднованию, но большинство из них сейчас находятся на изоляции. Все инфицированные медики были полностью вакцинированы и не имеют симптомов болезни.

Чтобы обеспечить персоналом местную больницу, прислали врачей и медсестер из других медучреждений Малаги. А органы здравоохранения в Андалусии рекомендовали персоналу больницы не посещать рождественские вечеринки.

Премьер Испании Педро Санчес призвал людей опасаться коронавируса во время праздников.

Напомним, ученые заявляют, что нашли «невидимую» версию Омикрона, которую невозможно выявить, используя ПЦР-тест на коронавирус.