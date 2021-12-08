На Черниговщине в результате столкновения грузовика и трактора вблизи села Равнополье один человек погиб, еще один попал в реанимацию.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

— В результате столкновения два человека, которые ехали в тракторе, получили телесные повреждения. Один из мужчин умер на месте происшествия, второго госпитализировали в реанимацию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло 8 декабря около 16.30 возле села Равнополье Черниговского района, на международной трассе «Киев - Чернигов - Новые Яриловичи». Предварительно известно, что фура въехала в трактор, который двигался по одной с ней полосе.

На месте происшествия работают следователи и специалисты мобильной криминалистической лаборатории.

Ранее в результате ДТП на трассе в Черниговской области погибли 13 человек.