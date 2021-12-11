В Житомирской области спасатели подняли из воды тела утопленников, которые захлебнулись во время рыбалки на водоеме возле села.

Об этом сообщили в региональной ГСЧС.

Дожидаясь водолазов, местные спасатели проводили поисковые работы 4 лодкам. Спустя некоторое время за тело женщины зацепился один из крючков, закинутых под воду. Погибшую доставили на берег.

Мужа достали перед этим. Причины трагедии выясняются.

Напомним, в акватории Софиевского водохранилища в Новобугском районе Николаевской области обнаружили утопленника.