В Житомирской области спасатели подняли из воды тела утопленников, которые захлебнулись во время рыбалки на водоеме возле села.
Об этом сообщили в региональной ГСЧС.
Дожидаясь водолазов, местные спасатели проводили поисковые работы 4 лодкам. Спустя некоторое время за тело женщины зацепился один из крючков, закинутых под воду. Погибшую доставили на берег.
Мужа достали перед этим. Причины трагедии выясняются.
Напомним, в акватории Софиевского водохранилища в Новобугском районе Николаевской области обнаружили утопленника.
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В Житомирской области спасатели подняли из воды тела утопленников, которые захлебнулись во время рыбалки на водоеме возле села.
Об этом сообщили в региональной ГСЧС.
Дожидаясь водолазов, местные спасатели проводили поисковые работы 4 лодкам. Спустя некоторое время за тело женщины зацепился один из крючков, закинутых под воду. Погибшую доставили на берег.
Мужа достали перед этим. Причины трагедии выясняются.
Напомним, в акватории Софиевского водохранилища в Новобугском районе Николаевской области обнаружили утопленника.