По меньшей мере 30 торнадо пронеслись по шести американским штатам, причинив самые большие разрушения в Кентукки. Ещё 70 человек погибли в результате непогоды, но местные власти ожидают, что число погибших может превысить сотню.

Как пишет hromadske, торнадо затронули территорию штатов Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури, Миссисипи и Теннесси. Ненастье ударило ночью, пока люди спали.

Разрушительные вихри в Кентукки снесли местную фабрику, пожарный и полицейский участки, разрушили дом престарелых в соседнем Миссури и привели к смерти по меньшей мере двух работников склада Amazon в штате Иллинойс.

Губернатор Кентукки Энди Бешер заявил, что эти торнадо стали самыми разрушительными в истории штата. Он объявил чрезвычайное положение в Кентукки, приказав Нацгвардии приступить к поиску уцелевших в нескольких округах.

На фабрике по производству свечей в городе Мейфилд (Кентукки) из-за непогоды оказались заблокированными около 110 человек. Из них удалось спасти около 40 работников, а самое здание торнадо превратил в кучу обломков.

По словам Энди Бешера, по пути торнадо от Мейфилда и на километры далее почти весь штат Кентукки был опустошен.

— Части построек, крыши можно увидеть на деревьях, если деревьям удалось выстоять... Огромные металлические столбы согнуты пополам (если не сломаны, – прим.), огромные грузовики переворачивало. И, к сожалению, слишком много домов, в которых, вероятно, находились люди, полностью разрушены, – сказал он.

Сейчас известно о более чем 70 погибших в результате торнадо, однако власти США ожидают, что этот показатель превысит 100 человек.

Президент США Джо Байден получил информацию о разрушительных торнадо в центральной части США утром 11 декабря. Он обсудил ситуацию с губернаторами пострадавших штатов.

— Потерять любимого человека в такой буре ㅡ это невероятная трагедия. Мы работаем с губернаторами, чтобы обеспечить им все, что нужно, пока продолжаются поиски пострадавших и оценка ущерба, – написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку пострадавшим в результате торнадо в Кентукки: « Мои мысли со всеми пострадавшими от этой ужасной катастрофы. Желаю быстрого выздоровления раненым».

Напомним, что в Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо, в результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие.