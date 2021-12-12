В Харькове произошла массовая потасовка, в результате которой пострадали несколько полицейских. Были задержаны семь правонарушителей, которым уже предъявлены обвинения.

Как сообщили в полиции Харьковской области инцидент произошел вечером 11 декабря.

В полицию поступило сообщение о потасовке на улице Героев труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На месте происшествия находилась компания людей, которые противились полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей.

— Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу, – отмечается в сообщении.

Следователи открыли уголовное дело по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

— Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления, – добавили в полиции.

Указывается, что злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.