Легковой автомобиль попал под колеса поезда в селе Ивано-Франковской области, на момент столкновения в салоне находились два человека, которые не выжили.

Об этом информирует региональная ГСЧС.

ДТП произошло в темное время суток, поезд превратил в обломки машину, заехавшую на переезд.

— Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни, — уточнили в ГСЧС.

Жертвами несчастного случая стали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Ранее сообщалось, на перегоне Терновка-Николаевская — Баловное трактор выехал на железнодорожный переезд, где в него въехал поезд.