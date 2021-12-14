Легковой автомобиль попал под колеса поезда в селе Ивано-Франковской области, на момент столкновения в салоне находились два человека, которые не выжили.
Об этом информирует региональная ГСЧС.
ДТП произошло в темное время суток, поезд превратил в обломки машину, заехавшую на переезд.
— Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни, — уточнили в ГСЧС.
Жертвами несчастного случая стали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.
Ранее сообщалось, на перегоне Терновка-Николаевская — Баловное трактор выехал на железнодорожный переезд, где в него въехал поезд.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Легковой автомобиль попал под колеса поезда в селе Ивано-Франковской области, на момент столкновения в салоне находились два человека, которые не выжили.
Об этом информирует региональная ГСЧС.
ДТП произошло в темное время суток, поезд превратил в обломки машину, заехавшую на переезд.
— Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни, — уточнили в ГСЧС.
Жертвами несчастного случая стали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.
Ранее сообщалось, на перегоне Терновка-Николаевская — Баловное трактор выехал на железнодорожный переезд, где в него въехал поезд.