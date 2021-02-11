Утром 11 февраля на перегоне Терновка-Николаевская — Баловное трактор выехал на железнодорожный переезд, где в него въехал поезд.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

При включенном запрещающем сигнале светофора и исправно действующей звуковой сигнализации водитель трактора, нарушая правила дорожного движения, допустил столкновение с локомотивом, который двигался путями через переезд.

Машинист поезда, увидев трактор, который двигался в сторону переезда, применил экстренное торможение при скорости 25 км/ч. Из-за незначительного расстояния, наезд предупредить не удалось. В результате столкновения на локомотиве повреждены письмо лобной обшивки кузова.

«Благодаря счастливому стечению обстоятельств и мгновенной реакции машиниста тепловоза, никто из людей в этом ДТП не пострадал. Стоит отметить, на переездах регионального филиала «Одесская железная дорога» в течение прошлого года по вине водителей произошло 9 ДТП, где были травмированы четыре человека, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в пгт Токаревка в Вознесенском районе Николаевской области поезд сбил пешехода, мужчина погиб на месте.