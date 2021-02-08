6 февраля в пгт Токаревка в Вознесенском районе Николаевской области поезд сбил пешехода, мужчина погиб на месте.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Около 16:00 6 февраля в Вознесенское районное управления полиции поступило сообщение, что между путями железной дороги станции «Колосовка», что в пгт Токаревка, грузовой поезд сообщением «Одесса-Помошная» насмерть сбил человека. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители установили, что локомотив электровоза наехал на 26-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей». Продолжаются следственные действия.

Напомним, в пятницу, 5 февраля, рейсовый пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Кривоозерском районе Николаевской области.