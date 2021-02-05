В пятницу, 5 февраля, рейсовый пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Кривоозерском районе Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

56-летний водитель рейсового автобуса Neoplan, который ехал по маршруту «Черновцы — Одесса», совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей част, около 05:00 на 286-м километре автодороги М-05 «Киев — Одесса» возле села Дубиново в Кривоозерском районе.

В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленной пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшего мужчины.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о личности погибшего и обстоятельства ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 067-518-66-21, 102», — просят в полиции.

Напомним, вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.