Выходцы из села Лески в Одесской области устроили охоту на лань, которую отпустили в дикую природу на дунайский остров.
Об этом пишет издание «Думская», получившее информацию от экологов.
Экологи рассказывают, что зверь переправился через Дунай и стал слишком близко подходить к людям на доверительное расстрояние. Это заметили экоактивисты и решили забрать лань оттуда, но опоздали.
— Молодая лань была убита прямо в деревне, мясо забрали. После заявления в полицию виновников нашли, они признались в совершенном, — сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine.
Экологи намерены добиваться наказания для виновников преступления.
Как сообщалось, пять лет назад неизвестные убили более 20 белых лебедей на полях между селами Федоровка и Коблево.
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Выходцы из села Лески в Одесской области устроили охоту на лань, которую отпустили в дикую природу на дунайский остров.
Об этом пишет издание «Думская», получившее информацию от экологов.
Экологи рассказывают, что зверь переправился через Дунай и стал слишком близко подходить к людям на доверительное расстрояние. Это заметили экоактивисты и решили забрать лань оттуда, но опоздали.
— Молодая лань была убита прямо в деревне, мясо забрали. После заявления в полицию виновников нашли, они признались в совершенном, — сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine.
Экологи намерены добиваться наказания для виновников преступления.
Как сообщалось, пять лет назад неизвестные убили более 20 белых лебедей на полях между селами Федоровка и Коблево.