Также, в течение четырех дней боевики тренировались приводить подразделения в высшую степень боевой готовности, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российско-оккупационные войска на Донбассе наращивают мероприятия по повышению готовности, в частности, путем проведения сборов.

— С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертывания пунктов управления, — говорится в сообщении.

По информации разведки, кроме того, с 13 декабря оккупационные войска восстановили интенсивность мероприятий боевой подготовки, в частности проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.