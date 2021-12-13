Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Европейская правда».

Песков напомнил, что Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о ситуации вокруг Украины.

— Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам, — сказал он.