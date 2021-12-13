Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Европейская правда».
Песков напомнил, что Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о ситуации вокруг Украины.
— Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам, — сказал он.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.
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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Европейская правда».
Песков напомнил, что Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о ситуации вокруг Украины.
— Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам, — сказал он.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.