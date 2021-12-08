На сегодняшних онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления в Сенате, сообщает РБК-Украина.

— Байден кристально ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО - это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право вето или голоса при принятии этих решений, — пояснила Виктория Нуланд.

Как сообщалось, президенты США и России провели видеоконференцию во вторник, 7 декабря. По информации Белого дома, Украина была главной темой разговора.

Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил возле границ Украины. Американский президент «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».