На седьмом месяце беременности в Одесской областной клинической больнице от тяжелого протекания COVID-19 погибла 29-летняя Анна Седунова. Муж винит во всем медиков, которые ограничились прописанием парацетамола.

Об этом пишет «Думская»

Девушка заболела коронавирусом вместе с семьей 12 ноября. На приеме у врача тот дал рекомендации оставаться дома и принимать парацетамол. Так прошли десять дней, пока 22 ноября беременную не забрали в Южненскую городскую больницу с критической сатурацией в 77-78%. Ее супруг говорит, что у Анны было 50% поражение легких, а медики лечили ее сиропом и не отправляли в коронавирусное отделение при роддоме. Перевод организовали только 25 ноября, когда состояние больной начало стремительно ухудшаться.

— 28 ноября она была переведена на искусственную вентиляцию легких, а в ночь с 29 на 30 ноября произошли роды мертвого ребенка весом 800 г. Через шесть часов после родов, несмотря на непрекращающиеся реанимационные мероприятия, женщина умерла, — рассказал журналистам заведующий перинатального центра в Одесской области Игорь Рязанцев.

Супруг умершей убежден, что ее намеренно держали в городской больнице Южного без надлежащих условий ради выгоды.

— Государство выделяет на больного ковидом 27 тыс грн в сутки. Учитывая, что супруга беременная, а это 54 тыс грн. умножаем на 3 дня, получаем 162 тыс грн, — акцентирует Александр Седунов.

Теперь супруг скончавшейся женщины требует отставки медиков, ответственных за лечение. И борется за возбуждение уголовного дела по статье 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками).

Как сообщалось, заведующей отделением патологии беременных коммунального предприятия Николаевского городского совета «Родильный дом № 2» сообщили о подозрении в халатном отношении к своим обязанностям, вследствие чего умерла роженица.