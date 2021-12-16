Недалеко от столицы Доминиканской Республики, Санто-Доминго, в среду, 15 декабря, разбился легкомоторный самолет компании Helidosa.

Погибли девять человек, сообщает местная газета Diario Libre.

По имеющимся данным, борт, направлявшийся в Орландо, США, вылетел из столичного аэропорта Лас-Америкас, однако через 14 минут после взлета попытался зайти на посадку. Ему это не удалось, он потерпел крушение.

Как указано, причиной таких маневров стали технические неполадки воздушного судна.

Отмечается, что в числе погибших двое несовершеннолетних: четырехлетний и 13-летний мальчики. Две жертвы трагедии были гражданами Доминиканы, один — Венесуэлы и шесть — Пуэрто-Рико.

Причины катастрофы выясняются.

Напомним, ранее возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушения самолет. На его борту находилось девять человек.