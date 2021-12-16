На Прикарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По их информации, эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 5 км. По классификации его относят к едва ощутимым.
— Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — отмечают в центре спецконтроля.
Известно, что с начала года на территории Надворнянского района Прикарпатья зафиксировали 7 землетрясений. Последний с магнитудой 2,6 был в ноябре.
Ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
На Прикарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По их информации, эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 5 км. По классификации его относят к едва ощутимым.
— Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — отмечают в центре спецконтроля.
Известно, что с начала года на территории Надворнянского района Прикарпатья зафиксировали 7 землетрясений. Последний с магнитудой 2,6 был в ноябре.
Ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.