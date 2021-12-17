На протяжении 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что один из обстрелов был произведен с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 и Травневое противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра, 17 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, союзники НАТО призвали Россию отвести войска от украинских границ и продолжить дипломатические переговоры.