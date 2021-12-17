Союзники НАТО сделали совместное заявление касательно ситуации в Украине. Они призвали Россию отвести войска от границ и продолжить дипломатические переговоры.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

В заявлении сказано, что страны обеспокоены наращиванием российских войск на границах Украины.

— Мы серьезно обеспокоены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности, — говорится в заявлении.

Также в НАТО подчеркивают, что агрессия против Украины дорого обойдется России.

— НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС, — заявляют союзники НАТО.

В НАТО подтвердили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

— Призываем Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами, — добавили в заявлении.

Также НАТО подтверждает, что поддерживает желание всех стран определять свое будущее самостоятельно.

— Отношения НАТО с Украиной — это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников, — говорится в заявлении НАТО.

Также там отметили, что готовы к диалогу с Россией.

— Мы готовы к конструктивному диалогу с Россией. Мы подтверждаем наше давнее приглашение в Россию на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, — отметили в НАТО.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.