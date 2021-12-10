Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.

Об этом он заявил во время брифинга брифинг Столтенберга по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет РБК-Украина.

— Мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к Альянсу, — сказал Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, готово ли НАТО отказаться от обещания принять Украину и Грузию.

При этом генсек НАТО заявил о готовности вести переговоры с Россией.

Ранее на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром обороны Флоренс Парли Столтенберг заявил, что Россия пытается восстановить сферу своего влияния и контролировать соседние страны.

Он также подчеркнул, что каждая страна в Европе имеет право выбрать свой путь. По его словам, Украина как суверенное и независимое государство вправе решать, стремится ли оно к членству в НАТО.

— И тогда 30 союзников (стран членов НАТО, — прим.) должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии, и никто другой, — подчеркнул генсек.

Как сообщалось, Россия потребовала от НАТО официально отозвать обещание о возможном вступлении Украины и Грузии, которое было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году.