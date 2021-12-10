Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном вступлении Украины и Грузии, которое было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

— В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, — говорится в заявлении.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.