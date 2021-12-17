Российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, боевики вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами и гаубицами, сообщает Главное управление разведки Миниобороны.

— Командование ВС РФ повышает уровень готовности к применению российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, — говорится в сообщении.

По информации разведки, противник размещает дополнительные средства огневого поражения (танки, минометы, 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки) с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

— При этом, оккупанты обустраивают огневые позиции, склады для хранения танковых и артиллерийских боеприпасов в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения, — указали в разведке.

Кроме этого, войсками РФ постоянно проводятся уточнения целей артиллерийскими и минометными расчетами для поражения объектов на позициях Объединенных сил.

— Из-за отсутствия среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях достаточного количества подготовленных кадров командование оккупационных войск комплектует артиллерийские и минометные подразделения наемниками из РФ, — сказано в сообщении.

На протяжении 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.