В центральном индийском штате Махараштра обезьяны устроили войну с собаками в селе Лавул и истребили их всех.

Об этом сообщает Daily Mail.

Указано, что конфликт между животными вспыхнул в середине ноября, после того как собаки убили детеныша обезьян. Уже на следующий день приматы начали нападать на собак и щенков — хватать их, затаскивать на крыши домов и сбрасывать вниз.

Всего за месяц обезьяны убили 250 домашних животных, в результате чего в Лавуле не осталось ни одной собаки. Жители деревни обращались в Департамент лесного хозяйства с требованием отловить обезьян-убийц и взять ситуацию под контроль, однако посланные в село полицейские не смогли поймать ни одного животного.

После этого жители Лавула попытались сами встать на защиту собак, но обезьяны столкнули с крыш домов нескольких мужчин, которые пытались к ним добраться.

Более того, обезьяны начали атаковать детей, вероятно, в отместку за попытки людей пресечь расправы над собаками. Известен случай, когда приматы набросились на восьмилетнего школьника, которого удалось отбить только усилиями нескольких мужчин. Сейчас нападения на людей в Лавуле продолжаются.

Напомним, новый вид обезьян-игрунок нашли в джунглях Амазонии и назвали Mico schneideri (игрунки Шнайдера).