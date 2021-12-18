После визита членов львовского городского совета в Краков, в Польше разгорелся секс-скандал. Заместитель главы Кракова Славомир Петшик якобы принуждал депутата краковского горсовета Алисию Щептаньскую к сексу с украинскими коллегами.

С громким заявлением выступила сама депутат, подав жалобу в дисциплинарную комиссию магистрата, пишет Фокус, ссылаясь на издание Wyborcza.pl.

Женщина утверждает, что во время визита львовской делегации заместитель мэра убеждал ее заняться сексом с одним из украинцев. Таким образом он якобы хотел расплатиться за некие услуги, предоставляемые львовянами. О каких именно услугах идет речь, женщина не указала.

После разгоревшегося секс-скандала Славомир Петшик написал на своей странице в Facebook, что сожалеет о сложившейся ситуации, так как использовал неправильные выражения в ходе встречи и был превратно истолкован Щептаньской.

Напомним, на бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подали жалобу в суд, обвинив в совершении преступления на сексуальной почве.