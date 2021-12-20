Полиция индийского города Амритсар объявила, что мужчина, подозреваемый в покушении на кощунство в святыне сикхизма, был забит до смерти.

Об этом пишет Jutarnji List.

Инцидент произошел во время молитв в Золотом храме города на выходных. Неизвестный мужчина якобы ворвался во внутреннее святилище, где хранится священная книга сикхизма, Гуру Грантх Сахиб, а затем попытался прикоснуться к церемониальному мечу, помещенному рядом с книгой, но был подавлен охраной и верующими. Стычка произошел около 17:45 по местному времени и была снят на камеру

Неясно, что именно произошло дальше, но полиция заявила, что мужчина был найден мертвым после того, как на место прибыли правоохранительные органы. В своем сообщении в Twitter главный министр Пенджаба Чаранджит Сингх Чанни сказал, что приказал полиции «сосредоточить внимание» на «скрытых мотивах и исполнителях этого действа».

Сикхи считают Гуру Грантх Сахиб не только священным писанием своей религии, но и живым Гуру, и считают, что к нему следует относиться с уважением как к человеку.

Напомним, в Пакистане ребенка восьми лет из индуистской семьи обвинили в святотатстве за то, что он помочился на ковер в библиотеке мусульманской религиозной школы, где хранились священные книги.