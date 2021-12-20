В горсовет Львова прорвался 26-летний парень с оружием. Молодой человек отличился неадекватным поведением: водил пистолетом в разные стороны, а полицейские нашли у него наркотики.

Об этом рассказали в Управлении полиции охраны Львовщины.

В полиции получили тревожный сигнал и сразу выехали к зданию горсовета, где задержали неизвестного с пистолетом. При осмотре у него также нашлись наркотические вещества.

Идентификация личности показала, что это местный житель. Его задержали, оперативно-следственная группа устанавливает подробности произошедшего.

Как сообщалось, представители движения антивакцинаторов в Николаеве ворвались на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.