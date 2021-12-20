В горсовет Львова прорвался 26-летний парень с оружием. Молодой человек отличился неадекватным поведением: водил пистолетом в разные стороны, а полицейские нашли у него наркотики.
Об этом рассказали в Управлении полиции охраны Львовщины.
В полиции получили тревожный сигнал и сразу выехали к зданию горсовета, где задержали неизвестного с пистолетом. При осмотре у него также нашлись наркотические вещества.
Идентификация личности показала, что это местный житель. Его задержали, оперативно-следственная группа устанавливает подробности произошедшего.
Как сообщалось, представители движения антивакцинаторов в Николаеве ворвались на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.
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В горсовет Львова прорвался 26-летний парень с оружием. Молодой человек отличился неадекватным поведением: водил пистолетом в разные стороны, а полицейские нашли у него наркотики.
Об этом рассказали в Управлении полиции охраны Львовщины.
В полиции получили тревожный сигнал и сразу выехали к зданию горсовета, где задержали неизвестного с пистолетом. При осмотре у него также нашлись наркотические вещества.
Идентификация личности показала, что это местный житель. Его задержали, оперативно-следственная группа устанавливает подробности произошедшего.
Как сообщалось, представители движения антивакцинаторов в Николаеве ворвались на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак