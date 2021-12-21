В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей на постоянной основе находится от 600 до 800 кадровых российских офицеров и генералов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, после боевых действий в Украине генералы и офицеры Вооруженных сил РФ получают государственные награды и делают себе карьеру.

В качестве примера приведен генерал Сергей Кузовлев, который формировал 2 армейский оккупационный корпус («ЛНР»). После Украины он «дорос» до заместителя командующего Южным военным округом.

На сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков — это действующие офицеры Вооруженных сил РФ. В октябре-ноябре этого года прошла ротация высшего руководящего состава 2 АК. Новый командующий корпусом также прибыл из России. Кроме этого, сменились командиры отдельных бригад.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска на Донбассе наращивают мероприятия по повышению готовности, в частности, путем проведения сборов.