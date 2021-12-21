В районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских действий ранен украинский военнослужащий.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья — средней тяжести.

За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяного противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, второго — средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей на постоянной основе находится от 600 до 800 кадровых российских офицеров и генералов.