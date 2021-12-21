Сотрудники СБУ предотвратили передачу спецслужбам России секретных данных по системе управления противовоздушной обороной Украины.
В Днепропетровской области разоблачили бывшего чиновника ВСУ, который собирал секретные военные сведения, передает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, экс-чиновник пытался передать представителям российских спецслужб тайную информацию. Для этого он планировал поехать в Россию под видом визита к родственникам.
СБУ провела обыски у злоумышленника. Выяснилось, что он копировал закрытые оборонные сведения на рабочем месте. Собранные данные экс-чиновник хранил у себя дома. По месту жительства у него обнаружили флеш-накопители с тайной военной информацией, компьютеры и средства связи с доказательствами.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
Напомним, в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.
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Сотрудники СБУ предотвратили передачу спецслужбам России секретных данных по системе управления противовоздушной обороной Украины.
В Днепропетровской области разоблачили бывшего чиновника ВСУ, который собирал секретные военные сведения, передает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, экс-чиновник пытался передать представителям российских спецслужб тайную информацию. Для этого он планировал поехать в Россию под видом визита к родственникам.
СБУ провела обыски у злоумышленника. Выяснилось, что он копировал закрытые оборонные сведения на рабочем месте. Собранные данные экс-чиновник хранил у себя дома. По месту жительства у него обнаружили флеш-накопители с тайной военной информацией, компьютеры и средства связи с доказательствами.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
Напомним, в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак