В Первомайском районе Николаевской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

— 21 декабря в 03:48 в оперативно-диспетчерскую ГСЧС области поступило сообщение о том, что на 57 километре трассы Н-24 Благовещенское — Николаев в пределах Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей DAF и MAN, — говорится в сообщении.

В ДТП погиб пассажир автомобиля DAF и пострадал еще один пассажир.

От ГСЧС привлекались одна единица техники и четверо спасателей. На месте работали сотрудники полиции.

Напомним, в июле мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».