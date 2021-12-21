В Первомайском районе Николаевской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей один человек погиб, еще один пострадал.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
— 21 декабря в 03:48 в оперативно-диспетчерскую ГСЧС области поступило сообщение о том, что на 57 километре трассы Н-24 Благовещенское — Николаев в пределах Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей DAF и MAN, — говорится в сообщении.
В ДТП погиб пассажир автомобиля DAF и пострадал еще один пассажир.
От ГСЧС привлекались одна единица техники и четверо спасателей. На месте работали сотрудники полиции.
Напомним, в июле мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В Первомайском районе Николаевской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей один человек погиб, еще один пострадал.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
— 21 декабря в 03:48 в оперативно-диспетчерскую ГСЧС области поступило сообщение о том, что на 57 километре трассы Н-24 Благовещенское — Николаев в пределах Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей DAF и MAN, — говорится в сообщении.
В ДТП погиб пассажир автомобиля DAF и пострадал еще один пассажир.
От ГСЧС привлекались одна единица техники и четверо спасателей. На месте работали сотрудники полиции.
Напомним, в июле мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак