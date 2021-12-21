По состоянию на 21 декабря в Николаевской области выявили 165 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 3 пациента.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях зарегистрировано 108 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 960 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 321, всего – 107 152. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3219.
Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».
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По состоянию на 21 декабря в Николаевской области выявили 165 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 3 пациента.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях зарегистрировано 108 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 960 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 321, всего – 107 152. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3219.
Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак