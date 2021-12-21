По состоянию на 21 декабря в Николаевской области выявили 165 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 3 пациента.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев – 68 047 (+27);

Первомайск – 6 547 (+11);

Южноукраинск – 3 660 (+13);

Вознесенск – 2606 (+5);

Очаков – 1 830 (+1);

На других территориях зарегистрировано 108 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 960 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 321, всего – 107 152. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3219.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».