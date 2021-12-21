Во вторник, 21 декабря, неизвестный сообщил о минировании здания Заводского районного суда города Николаева.

Об этом пишут Новости-N.

— Мужчина сообщил о том, что он находится в зале Заводского районного суда по улице Радостной и собирается себя подорвать, — пишет СМИ.

На место выехали бригада скорой медицинской помощи, аварийные бригады «Николаевгаза» и «Николаевоблэнерго», взрывотехническая служба и сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Позже в полиции сообщили, что правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали граждан, находившихся в помещении учреждения. В настоящее время взрывотехники и кинолог со служебной собакой проводят обследование.

Ранее в Николаеве прошла «волна» псевдоминирований больниц, детсадов, вокзалов, супермаркетов. Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что массовые сообщения о ложных минированиях поступают из Российской Федерации. Также 19 июня в полицию поступили сообщения о минировании всех детских садов в Николаеве.