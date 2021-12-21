В одной из квартир николаевского многоэтажного дома обнаружили мертвую ученицу. Полиция утверждает, что это суицид и в деле могут быть замешаны так называемые «группы смерти».

Об этом информирует ресурс «Сегодня».

В момент гибели, 20 декабря, девочка оставалась в квартире сама.

— Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний, — уточнили у николаевских правоохранителей.

В полиции добавили, что ребенок состоял в сообществах, которые пропагандируют суицид.

— По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых «групп смерти», — акцентировала представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.

Несколько лет назад сообщалось о 15 подростках из николаевской школы, которых вовлекли в игру «синий кит».