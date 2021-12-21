В одной из квартир николаевского многоэтажного дома обнаружили мертвую ученицу. Полиция утверждает, что это суицид и в деле могут быть замешаны так называемые «группы смерти».
Об этом информирует ресурс «Сегодня».
В момент гибели, 20 декабря, девочка оставалась в квартире сама.
— Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний, — уточнили у николаевских правоохранителей.
В полиции добавили, что ребенок состоял в сообществах, которые пропагандируют суицид.
— По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых «групп смерти», — акцентировала представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.
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В одной из квартир николаевского многоэтажного дома обнаружили мертвую ученицу. Полиция утверждает, что это суицид и в деле могут быть замешаны так называемые «группы смерти».
Об этом информирует ресурс «Сегодня».
В момент гибели, 20 декабря, девочка оставалась в квартире сама.
— Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний, — уточнили у николаевских правоохранителей.
В полиции добавили, что ребенок состоял в сообществах, которые пропагандируют суицид.
— По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых «групп смерти», — акцентировала представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.
Несколько лет назад сообщалось о 15 подростках из николаевской школы, которых вовлекли в игру «синий кит».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак