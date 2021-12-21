Сегодня, 21 декабря, в Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Новозаводская работники подрядной фирмы «НАВЕКАСТРОЙ» укладывали асфальт в то время, как шел снег, а на дорогах уже образовывался ледяной налет.

Момент укладки асфальта зафиксировали николаевские водители и опубликовали в группе «ДТП и дороги Николаева и области».

На фото видно, как рабочие укладывают горячее дорожное покрытие поверх снежного слоя.

Отметим, работы выполняются по заказу Департамента ЖКХ Николаевского горсовета на «Капитальный ремонт дорожно-уличной сети по улице Новозаводская от улицы Херсонское шоссе до улицы Китобоев в Николаеве». Победителем торгов в августе прошлого года стало ООО «НАВЕКАСТРОЙ».

Согласно договору, подрядчик должен получить за выполненные работы 32 миллиона 131 тысячу гривен.

В течение 2021 года договор на ремонт дорожного покрытия несколько раз продлевался. Согласно последним внесенным изменениям, договор с «НАВЕКАСТРОЙ» продлен до конца 2022 года.

За 2020 год подрядчик получил 4 миллиона 66 тысяч 33 гривны за выполненный ремонт, за 2021 год должен получить — 13 миллионов 212 тысяч 147 гривен, на 2022 год предусмотрено — 14 миллионов 252 тысячи 792 тысячи 48 гривен.

Напомним, 29 ноября, по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева коммунальщики косили траву после дождя и, предварительно не убрав листву.