В среду, 22 декабря, в Николаевском апелляционном суде мужчина разбил металлопластиковое окно.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что злоумышленником оказался постоянный жалобщик, истец в долговременном споре с «Николаевгазом».
— Накануне Дня работника суда, он направил в адрес Николаевского апелляционного суда письмо, в котором отмечал, что в случае не возобновления газоснабжения по месту его жительства он пришлет подарок в наш суд, — сказано в сообщении.
На место происшествия приезжали сотрудники полиции
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В среду, 22 декабря, в Николаевском апелляционном суде мужчина разбил металлопластиковое окно.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что злоумышленником оказался постоянный жалобщик, истец в долговременном споре с «Николаевгазом».
— Накануне Дня работника суда, он направил в адрес Николаевского апелляционного суда письмо, в котором отмечал, что в случае не возобновления газоснабжения по месту его жительства он пришлет подарок в наш суд, — сказано в сообщении.
На место происшествия приезжали сотрудники полиции
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак