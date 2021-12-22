В среду, 22 декабря, в Николаевском апелляционном суде мужчина разбил металлопластиковое окно.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что злоумышленником оказался постоянный жалобщик, истец в долговременном споре с «Николаевгазом».

— Накануне Дня работника суда, он направил в адрес Николаевского апелляционного суда письмо, в котором отмечал, что в случае не возобновления газоснабжения по месту его жительства он пришлет подарок в наш суд, — сказано в сообщении.

На место происшествия приезжали сотрудники полиции