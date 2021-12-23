В Днепре на улице Паникахи автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Он поехал на «красный» цвет.

Об этом сообщает Gorod.dp.ua.

Это произошло напротив торгового центра Terra. Автомобиль BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на «зеленый» свет.

В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После столкновение Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия прибыли «скорая» и полиция. Состояние пострадавших пока не известно.

Ранее в Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, есть пострадавшие.