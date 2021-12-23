Министр полиции Мадагаскара плыл почти 12 часов, чтобы добраться до берега после крушения вертолета в море.

Об этом пишет «Укринформ».

Другой сотрудник службы безопасности, летевший с ним на вертолете, также выжил. Пилот вертолета и еще один военный, который был на борту, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вертолет с министром направлялся на спасательную операцию у северо-восточного побережья острова, где потерпело крушение грузовое судно, в результате чего погибли несколько десятков человек.

Ранее на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек.