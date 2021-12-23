Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии в Йемене объявила в четверг, 23 декабря, об уничтожении беспилотной бомбы, выпущенной повстанцами-хуситами в направлении аэропорта на юге королевства.

Об этом пишет Le Figaro.

Мятежники, которых вооружает и спонсирует Иран, регулярно совершают атаки из Йемена на территорию Саудовской Аравии.

— Захваченный беспилотник, который пытался поразить международный аэропорт Абха, был уничтожен, — говорится в заявлении коалиции.

Перехват машины не привел к «жертвам», только осколки разлетелись по всему аэропорту. Представитель аэропорта заверил журналистов, что «ни один рейс не отменен».

Как сообщалось, в Йемене под улюлюканье толпы хуситы умертвили девять человек, в том числе подростка.