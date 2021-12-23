Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии в Йемене объявила в четверг, 23 декабря, об уничтожении беспилотной бомбы, выпущенной повстанцами-хуситами в направлении аэропорта на юге королевства.
Об этом пишет Le Figaro.
Мятежники, которых вооружает и спонсирует Иран, регулярно совершают атаки из Йемена на территорию Саудовской Аравии.
— Захваченный беспилотник, который пытался поразить международный аэропорт Абха, был уничтожен, — говорится в заявлении коалиции.
Перехват машины не привел к «жертвам», только осколки разлетелись по всему аэропорту. Представитель аэропорта заверил журналистов, что «ни один рейс не отменен».
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Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии в Йемене объявила в четверг, 23 декабря, об уничтожении беспилотной бомбы, выпущенной повстанцами-хуситами в направлении аэропорта на юге королевства.
Об этом пишет Le Figaro.
Мятежники, которых вооружает и спонсирует Иран, регулярно совершают атаки из Йемена на территорию Саудовской Аравии.
— Захваченный беспилотник, который пытался поразить международный аэропорт Абха, был уничтожен, — говорится в заявлении коалиции.
Перехват машины не привел к «жертвам», только осколки разлетелись по всему аэропорту. Представитель аэропорта заверил журналистов, что «ни один рейс не отменен».
Как сообщалось, в Йемене под улюлюканье толпы хуситы умертвили девять человек, в том числе подростка.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак