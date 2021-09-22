В Йемене убили девять человек, толпа от вида публичной казни пришла в восторг, устроив танцы возле убитых.

Об этом пишет Mirror.

К казни приговорили 16 человек, 9 их них положили ничком вниз и убили выстрелами в затылок перед лицом многочисленной толпы на столичной площади. Смертный приговор им вынесли якобы за убийство коалицией США авиударом одного из главарей местных хуситских банд, спонсируемых Ираном.

Весь процесс умерщвления показывался на экранах по городу, за всем могли наблюдать дети и семьи, к самой площади стеклись сотни человек. В числе казненных был 17-летний ребенок, задержанный через несколько месяцев после ликвидации опасного боевика Салаха ас-Самада, всех убитых назвали шпионами саудитов и признали виновными в передаче тайной информации.

После окончания казни хуситы начали плясать возле места массового убийства.

Напомним, в Иране 12 декабря казнили журналиста Рухолла Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года.