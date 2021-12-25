В субботу днем, 25 декабря, на выезде Николаева в направлении Одессы образовалась автомобильная пробка.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Пробка растянулась от выезда из микрорайона Варваровка до транспортной развязки возле села Весняное, где проходят дорожные работы.

Также, судя по данным Google-карт, при выезде из Варваровки произошло ДТП.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Николаевская область является одним из трех приоритетных регионов по ремонту дорог в следующем году.