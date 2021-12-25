В субботу днем, 25 декабря, на выезде Николаева в направлении Одессы образовалась автомобильная пробка.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Пробка растянулась от выезда из микрорайона Варваровка до транспортной развязки возле села Весняное, где проходят дорожные работы.
Также, судя по данным Google-карт, при выезде из Варваровки произошло ДТП.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Николаевская область является одним из трех приоритетных регионов по ремонту дорог в следующем году.
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В субботу днем, 25 декабря, на выезде Николаева в направлении Одессы образовалась автомобильная пробка.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Пробка растянулась от выезда из микрорайона Варваровка до транспортной развязки возле села Весняное, где проходят дорожные работы.
Также, судя по данным Google-карт, при выезде из Варваровки произошло ДТП.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Николаевская область является одним из трех приоритетных регионов по ремонту дорог в следующем году.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак