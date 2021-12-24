Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Николаевская область является одной из трех приоритетных регионов по ремонту дорог в следующем году.

Об этом он сказал на форуме «Украина 30. Дороги и мосты» сегодня, 24 декабря, пишут НикВести.

По его словам, в 2022 году активно начнут реализовывать проекты ремонта дорог на юге Украины: в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

— Если говорить по регионах. Наш фокус на следующий год — это юг Украины. Одесская, Николаевская и Херсонская области. Они были наименее подготовлены. Так сложилось, что там совсем ничего не ремонтировали, не строили — особенно Николаевская и Херсонская области. Там было наименьшее количество готовых проектов, когда мы начинали. В следующие годы — это точно наш приоритет. Мы компенсируем и то, что не успевали — сделаем там, — сказал Александр Кубраков.

Он также назвал одной из приоритетных в ремонте дорог трассу М-14 «Одесса—Николаев–Херсон».

— Она сейчас неидеальном состоянии. Она перегружена и она двухполосная —дорога второй категори. Мы будем делать эту дорогу первой категории. Первые участки начали строить уже в этом году. Возле Николаева они строятся — это бетонная дорога. Надеюсь, что за следующий год мы сделаем большой прорыв в этом направлении, и соединим нормальной, современной дорогой наши три города на юге страны, — добавил Александр Кубраков.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким озвучил мнение, что благодаря работе «слуг народа» через два года в Украине не останется дорог, которые нужно ремонтировать.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасичный считает, что в последние годы состояние дорог Николаевщины значительно улучшилось. Он добавил, что высокая стоимость ремонта дорог в регионе связана с качественным выполнением работ.

Касаемо трассы М-14 «Одесса—Николаев–Херсон», то в августе 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал расширить её до четырех полос. Спустя год, в сентябре 2021 года, главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимир Зеленскому с просьбой расширить её до четырех полос. После чего первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов рассказал, что в скором времени с подрядчиками подпишут договоры на разработку проектно-сметной документации по расширению трассы М-14.

Губернатор Виталий Ким также поделился, что хочет запомниться жителям Николаевщины по реализованным инфраструктурным проектам, в частности, по четырехполосной трассе в Одессу.

Напомним, что по итогам 2020 года Николаевщина снова была среди худших областей по использованию полученных из госбюджета денег на ремонт дорог. Из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.