Из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.

Отчет об использовании денег Дорожного фонда по всей Украине опубликовал бывший советник премьер-министра Украины на своей странице в Facebook.

Согласно данным, в Дорожном фонде предусмотрено 556 миллионов 272 тысячи гривен на ремонт дорог в Николаевской области. При этом, с начала года ОГА получила 506 миллионов 667 тысяч гривен, из которых освоила 326 миллионов 462 тысячи гривен. На сегодняшний день остаток средств на ремонт дорог в области на счету облгосадминистрации составляет 180 миллионов 205 тысяч гривен.

Таким образом, Николаевская ОГА освоила 64,43% выделенных средств, а остаток неосвоенных средств составил — 35,57%.

При этом, Николаевская область вошла в тройку регионов Украины с наихудшими результатами использования денег Дорожного фонда. В частности, Волынская облгосадминистрация освоила 53,02%, Тернопольская облгосадминистрация — 59,55%, а Николаевская облгосадминистрация — 64,43%. Далее по антирейтингу расположены Киевская облгосадминистрация, которая освоила 67,87%, и Донецкая облгосадминистрация — 69,33%.

Кроме этого, лидерами по использованию Дорожного Фонда остаются Хмельницкая облгосадминистрация — 97,4%, Харьковская облгосадминистрация — 95,25%, Полтавская облгосадминистрация — 93,47%, Винницкая облгосадминистрация — 93,14% и Сумская облгосадминистрация — 92,94%.

Напомним, что по состоянию на август Николаевской облгосадминистрацией была освоена треть от выделенной на ремонт дорог области суммы, а в октябре ОГА освоила половину сумму.

Стоит отметить, что в 2019 году Николаевская область не использовала более 66 миллионов гривен, выделенных из Дорожного фонда.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».

При этом, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Николаевской области впервые за последние 20 лет было выделено 4,2 миллиарда гривен на ремонт дорог. Они будут готовы до конца 2020 года.

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что во всех 19-ти районах области разбиты дороги.