Из выделенных в этом году 412,4 миллиона гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 208,3.

Об этом сообщил руководитель программы «Региональное развитие» аналитического центра «Украинский институт будущего», эск-советник премьер-министра Юрий Голик в Facebook.

Так, в Дорожном фонде предусмотрено 556 миллионов 272 тысячи гривен на ремонт дорог в Николаевской области. С начала года ОГА получила 412 миллионов 449 тысяч гривен, из которых освоила только 208 миллионов 355 тысяч гривен. На сегодняшний день остаток средств на ремонт дорог в области на счету облгосадминистрации составляет 204 миллиона 94 тысячи гривен.

Таким образом, Николаевская ОГА освоила 50,52% выделенных средств и вошла в четверку аутсайдеров среди всех областей по использованию денег Дорожного фонда. Хуже результаты показали только Волынская (37%), Тернопольская (45%) и Черновицкая (47%) облгосадминистрации.

Лидерами по освоению средств в Украине стали: Днепропетровская ОГА — 96%, Харьковская ОГА — 95%, Хмельницкая ОГА — 90%, Винницкая ОГА — 88% и Ровенская ОГА — 80%.

Всего из 22 миллиардов гривен Дорожного Фонда в облгосадминистрации поступило 16,4 (по состоянию на 30 сентября). Потрачено из них 12,2 миллиарда, то есть 74%.

Напомним, что по состоянию на август Николаевской облгосадминистрацией была освоена треть от выделенной суммы.

Стоит отметить, что в 2019 году Николаевская область не использовала более 66 миллионов гривен, выделенных из Дорожного фонда.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».

При этом, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Николаевской области впервые за последние 20 лет было выделено 4,2 миллиарда гривен на ремонт дорог. Они будут готовы до конца 2020 года.

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что во всех 19-ти районах области разбиты дороги.