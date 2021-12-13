Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким хочет запомниться жителям области по реализованным инфраструктурным проектам, например, по четырехполосной трассе в Одессу.

Об этом он рассказал СМИ в понедельник, 13 декабря, передает корреспондент НикВести.

Также чиновник надеется «задать новый тон в общении власти с бизнесом и со СМИ».

— Хотел бы запомниться четырехполосной дорогой на Одессу, большими инфраструктурными объектами. Хотел бы запомниться тем, что хочу задать новый тон в общении власти с бизнесом и со СМИ. Хочу, чтобы мы общались открыто и честно, чтобы это было примером, чтобы не было кортежей, заборов и тому подобного. Хочу этим запомниться и показать результат, начать проекты развития, которые позволят Николаевщине зарабатывать деньги, — сказал Виталий Ким.

До этого Виталий Ким попросил СМИ не концентрироваться на негативных новостях, а писать положительные материалы про область.

Ранее главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расширить трассу М-14 до четырех полос.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал расширить до четырех полос дорогу «Николаев-Одесса». Он отметил, что расширение трассы позволит уменьшить количество аварий на участке «Николаев-Одесса», который имеет репутацию «дороги смерти».