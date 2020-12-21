В понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким попросил СМИ не концентрироваться на негативных новостях, а писать положительные материалы про область.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Он предложил создать экспертный совет, куда пригласит журналистов.
— Наши новости, если читает Киев и Офис президента, а также другие области, если читают о нашей области, то у нас постоянно все плохо. У нас концентрация на плохое. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы расширялась аудитория, но я вас прошу, сам не могу это сделать, нужно вместе работать над имиджем Николаевской области. Хочу, чтобы мы хорошее говорили о Николаевской области, чтобы нас не жалели, - сказал чиновник.
До этого Виталий Ким представил своего первого заместителя, им стал Георгий Решетилов.
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В понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким попросил СМИ не концентрироваться на негативных новостях, а писать положительные материалы про область.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Он предложил создать экспертный совет, куда пригласит журналистов.
— Наши новости, если читает Киев и Офис президента, а также другие области, если читают о нашей области, то у нас постоянно все плохо. У нас концентрация на плохое. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы расширялась аудитория, но я вас прошу, сам не могу это сделать, нужно вместе работать над имиджем Николаевской области. Хочу, чтобы мы хорошее говорили о Николаевской области, чтобы нас не жалели, - сказал чиновник.
До этого Виталий Ким представил своего первого заместителя, им стал Георгий Решетилов.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий