В понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким попросил СМИ не концентрироваться на негативных новостях, а писать положительные материалы про область.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Он предложил создать экспертный совет, куда пригласит журналистов.

— Наши новости, если читает Киев и Офис президента, а также другие области, если читают о нашей области, то у нас постоянно все плохо. У нас концентрация на плохое. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы расширялась аудитория, но я вас прошу, сам не могу это сделать, нужно вместе работать над имиджем Николаевской области. Хочу, чтобы мы хорошее говорили о Николаевской области, чтобы нас не жалели, - сказал чиновник.

До этого Виталий Ким представил своего первого заместителя, им стал Георгий Решетилов.