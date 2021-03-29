Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что благодаря работе «слуг народа» через два года в Украине не останется дорог, которые нужно ремонтировать.

Об этом он сказал в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Перечисляя достижения команды «Слуги народа» за полтора года работы в Николаевской области, Виталий Ким отметил программу президента «Большая стройка», заявив, что через несколько лет в Украине закончатся дороги, которые нужно ремонтировать. Он также добавил, что его мнению за два года ситуация значительно улучшилась.

Виталий Ким

— Я считаю, что через два года закончатся дороги, которые нужно строить, ремонтировать, если такими темпами «слуги» будут строить дороги в Украине. Поэтому таких вопросов много. Вы задайте себе вопрос — лучше сейчас или было два года назад? Мы вообще помним, как это было? — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким расписал цели и специализацию недавно созданного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области» — оно будет заниматься исключительно проблемами дорог.

Напомним, что по итогам 2020 года Николаевщина снова была среди худших областей по использованию полученных из госбюджета денег на ремонт дорог. Из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.

Стоит отметить, что в 2019 году Николаевская область не использовала более 66 миллионов гривен, выделенных из Дорожного фонда.

Также сообщалось, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области повторно объявила тендер на текущий средний ремонт шести участков дороги Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка» на сумму в 1,1 миллиарда гривен.