В здании амбулатории, которую строят в селе Лупарево Галициновской ОТГ в Николаевской области, неизвестные повредили новые окна. Строители предполагают, что это могли сделать местные несовершеннолетние жители.

Об этом сообщила староста сел Лупарево и Лиманы Наталья Панаший в Facebook.

Она опубликовала видео, на котором строители рассказывают о случившемся. Они также показали треснутое стекло металлопластикового окна, которое едва успели установить в амбулатории.

— Уважаемые дети и подростки Лупарево! Внимательно просмотрите видео и огромная просьба: не трогайте строительство! С таким трудом сдвинули с места эти работы, а у кого-то чешутся руки! — обратилась Наталья Панаший.

Напомним, на новые амбулатории семейного типа в селе Лиманы было выделено 10 миллионов 725 тысяч гривен, а в селе Галициновка — 12 миллионов 693 тысячи 100 гривен.