Вооруженный житель Великобритании, который был задержан в субботу при попытке проникнуть в Виндзорский замок, передан на попечение психиатров.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию Лондона.

По сведениям полицейских, 19-летний житель Саутгемптона был остановлен через несколько секунд после того, как утром 25 декабря проник на территорию замка. Ни в одно из зданий он попасть не успел. После обыска у него был обнаружен арбалет.

— Мужчина был взят под стражу и прошел обследование на предмет психического здоровья - с тех пор он находится на попечении в соответствии с Законом о психическом здоровье и остается под присмотром медицинских работников, — заявили в полиции.

Напомним, в Британии на раскопках римского амфитеатра нашли камеру для зверей и гладиаторов.