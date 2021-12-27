В городе Новый Буг в ночь на 27 декабря неизвестные разбили часть бетонного забора возле детского сада «Чебурашка».

Об этом сообщили в городском совете Нового Буга.

Неизвестные нанесли коммунальному имуществу городского совета значительный ущерб. Чтобы найти нарушителей, которые разрушили забор, городской совет будет обращаться к правоохранителям.

Напомним, что депутат Николаевского горсовета Максим Коваленко заявил, что ограда, которую ставят на территории школа №46, уже начала разрушаться, хотя работы еще не закончены.