В городе Новый Буг в ночь на 27 декабря неизвестные разбили часть бетонного забора возле детского сада «Чебурашка».
Об этом сообщили в городском совете Нового Буга.
Неизвестные нанесли коммунальному имуществу городского совета значительный ущерб. Чтобы найти нарушителей, которые разрушили забор, городской совет будет обращаться к правоохранителям.
Напомним, что депутат Николаевского горсовета Максим Коваленко заявил, что ограда, которую ставят на территории школа №46, уже начала разрушаться, хотя работы еще не закончены.
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В городе Новый Буг в ночь на 27 декабря неизвестные разбили часть бетонного забора возле детского сада «Чебурашка».
Об этом сообщили в городском совете Нового Буга.
Неизвестные нанесли коммунальному имуществу городского совета значительный ущерб. Чтобы найти нарушителей, которые разрушили забор, городской совет будет обращаться к правоохранителям.
Напомним, что депутат Николаевского горсовета Максим Коваленко заявил, что ограда, которую ставят на территории школа №46, уже начала разрушаться, хотя работы еще не закончены.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак