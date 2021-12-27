В Николаеве в понедельник, 27 декабря, по улице 2-я Слободская, 71 укладывали плитку прямо на замерший и заснеженный тротуар.

Об этом сооблил Геннадий Старчеус в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Он отметил, что работы велись при минусовой температуре и небольшом снегопаде, что нарушает строительные нормы. Геннадий Старчеус потребовал приостановить работы.

— Доброе утро. Сегодня 27.12.2021 время 9:54, в районе 2-я Слободская, 71, 73 работает генератор, уже часа два и ведутся работы по укреплению бордюров в цемент при замерзшем грунте. Неужели разрешены работы по укладке плитки в минус на улице? Требую остановить любые проводимые работы по данному адресу до наступления погодных условий, отвечающим ГСН для укладки плитки, — написал Геннадий Старчеус.

Стоит отметить, что работы проводит ООО «Грин таун люкс». Соответствующий тендер ООО выиграло 16 декабря по упрощенной процедуре — не соревнуясь с другими участниками. Изначально сумма тендера составляла 196 тысяч 500 гривен, подрядчик предложил выполнить работы за 193 тысяч 900 гривен.

Предприятие обязалось выполнить ремонт тротуара по улице 2-я Слободская от дома №75 до улицы Пограничной в Заводском районе Николаева. Стоит отметить, что в договоре указан срок выполнения работ — 24 декабря.

Ранее 21 декабря в Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Новозаводская работники «ЭЛУ Автодорог Николаева» укладывали асфальт в то время, как шел снег, а на дорогах уже образовывался ледяной налет.