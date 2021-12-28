Украинские правоохранители сообщили о подозрении шестерым членам преступной группы, разоблаченным в организации схемы продажи детей за границу.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В состав группы входили два организатора — учредители частной клиники. Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого суррогатного материнства.

— Рожать младенцев женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывали гражданку Украины, а отцом — иностранца. В дальнейшем суррогатных матерей принуждали выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев, — говорится в сообщении.

За услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тысяч евро.

— Пока установлено, что за три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро, — отметили в Нацполиции.

Полицейские задокументировали всю цепь криминальной деятельности. В спецоперации принимали участие как украинские правоохранители, так и работники международной следственной группы, в состав которой входили чешские и шведские коллеги.

Проведено 20 санкционированных обысков в клинике и местах проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Ранее в Николаевской городской детской больнице №2 в «окошке жизни» оставили новорожденного мальчика.